Başkan ilk kez konuştu! Montella Fenerbahçe'ye mi geliyor? Murat Sancak açıkladı

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşan Adana Demirspor mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran taraf oldu.

MONTELLA SÖZLERİ

Adana ekibinde karşılaşmanın ardından Başkan Murat Sancak oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sancak, adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan teknik direktörleri Vincenzo Montella ile ilgili konuşurken, Montella ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

"FENERBAHÇE İDDİALARI VAR AMA..."

Murat Sancak açıklamasında, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu. Montella yönetiminde başarılı bir grafik çizen Akdeniz temsilcisi, şu anda ligde topladığı 63 puanla 4. sırada yer alıyor. İtalyan teknik adamın Adana Demirspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

