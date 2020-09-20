YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan İnal, “Bugüne kadar 68 bin 786 metrekare taş döşedik”

Başkan İnal, “Bugüne kadar 68 bin 786 metrekare taş döşedik”

AYDIN HABERLERİ  | 20.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 2019 yılının Mart ayı sonunda gerçekleştirilen yerel seçimler ile birlikte göreve gelen Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “O günden bu güne kadar 68 bin 786 metrekare taş döşedik” dedi.Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası verdiği sözlerinden biri olan parke taşı döşenmeyecek yer kalmayacak sözünü yerine getirmek adına yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Seçimden sonra vatandaşlarımızın ve muhtarlar toplantılarımızdaki talepler doğrultusunda parke taşı döşenmeyen yer kalmayacak diye bir söz vermiştik.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 2019 yılının Mart ayı sonunda gerçekleştirilen yerel seçimler ile birlikte göreve gelen Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “O günden bu güne kadar 68 bin 786 metrekare taş döşedik” dedi.

Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası verdiği sözlerinden biri olan parke taşı döşenmeyecek yer kalmayacak sözünü yerine getirmek adına yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Seçimden sonra vatandaşlarımızın ve muhtarlar toplantılarımızdaki talepler doğrultusunda parke taşı döşenmeyen yer kalmayacak diye bir söz vermiştik. Sözü verdiğimiz günden bugüne kadar 68 bin 786 metrekare taş döşedik. Fen İşlerimiz bu konuda yoğun bir mesai harcıyor önceki yıllarda girilmemiş sokaklarda çalışıyoruz” dedi.

Yıllardır girilmeyen sokaklarda, tarlaya dönen mahallelerde ve arazi yolarında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren İnal, “Biz belediye başkanlığı seçimleri öncesi ve sonrası verdiğimiz sözlerin birçoğunda 1,5 yılda büyük yol kat ettik. Hastane yapılması konusunda, TOKİ yapımında ve 310 Kilowatt’lık güneş enerjisi santrali yapımında gerekli anlaşmaları tamamladık. Seçimden sonra vatandaşlarımızın ve muhtarlar toplantılarımızdaki talepler doğrultusunda Parke taşı döşenmedik yer kalmayacak diye bir söz vermiştik. Sözü verdiğimiz günden bugüne kadar 68 bin 786 metrekare taş döşedik. Fen İşlerimiz bu konuda yoğun bir mesai harcıyor önceki yıllarda girilmemiş sokaklarda çalışıyoruz. 29 Mahallemizde Arazi yolu açma, mıcırlama ve genişletme çalışmalarımızın büyük bir kısmını 7 mahallemizde ise bu çalışmalarımızı tamamladık” diye konuştu.

2021’de kilitli parke taşı sorununu çözecekleri sözünü verdiklerini ifade eden Başkan İnal, “Taş döşeme çalışmalarımız 2021 yılında da kaldığı yerden devam edecek. Gerek Valiliğimizden temin ile gerek satın alarak parkesiz mahalle kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Aydın Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
13:07
İkindi
16:34
Akşam
19:16
Yatsı
20:32

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Derman Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.