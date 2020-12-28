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Başkan İnal mesaisine pazar ziyareti ile başladı

AYDIN HABERLERİ  | 28.12.2020 12:10 | Son Güncelleme

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçe pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti esnafa hayırlı işler diledi.Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal mesaisine pazar ziyareti yaparak başladı.

Başkan İnal mesaisine pazar ziyareti ile başladı

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçe pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti esnafa hayırlı işler diledi.
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal mesaisine pazar ziyareti yaparak başladı. Tezgahlara tek tek uğrayan Başkan İnal, esnaflara hayırlı işler diledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen İnal, Korona virüs hakkında da uyarılarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı dikkatli olunmasını isteyen İnal, "Pazar yerleri vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu yerlerden bir tanesi. Burada da salgına karşı genel önlemler alınsa da bu önlemler tek başına yeterli değil. Vatandaşlarımız kendi sağlıklarının bekçileri olmalı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalıdır. Ziyaretimizde gördüğümüz kadarıyla ilçe pazarımızda bu kurallara eksiksiz olarak uyuluyor" dedi.

Başkan İnal mesaisine pazar ziyareti ile başladı

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