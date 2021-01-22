Başkan Işık: "Muhatlar mesai arkadaşımız"

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve yönetimi, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette başkan Mandal, Belediye Başkanı Işık’a, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Dernek Başkanı Mandal, Başkan Işık’a mahallelerde yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ifade ettiler.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri adına Başkan Işık’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi veren Muhtarlar Derneği Başkanı Mandal, “Mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimiz adına yapılan çalışmalardan memnunuz. Başkanımız ve başkan yardımcılarımız göreve geldikleri günden itibaren, biz muhtarları mesai arkadaşı gibi gördüler ve bu anlayış ile hizmet verdiler. Vermeye de devam ediyorlar. Her zaman bizlere kapıları açık olan Kütahya Belediyesi Başkanımız başta olmak üzere tüm çalışma ekibine teşekkür ediyoruz. Bu plaketi Muhtarlar Derneği olarak başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise konuşmasında, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tüm muhtarlara ayrı ayrı teşekkür etti. Başkan Işık, “Muhtarlarımıza bu nazik düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Muhatlarımız bizim birer mesai arkadaşımız. Onlarla birlikte mahallelerimizi nasıl daha güzel hale getirebiliriz diye çalışıyoruz” dedi.

