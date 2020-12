Başkan Işıksu: “Esnafımız ayakta durursa, Adapazarı’mız da ayakta durur”

Zorlukları birlikte aşıyoruz

Esnafın her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Başkan Işıksu, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız yeni açıkladığı paketlerle esnafımıza destek oluyor. Salgın sürecinde, devletimiz her türlü imkanı farklı kesimler için seferber etmeye çalışıyor. Hepimiz biliyoruz ki, Korona virüs salgını gibi bir gerçekle yüz yüze olsak da bizler, zor günlerde dayanışmayı, omuz omuza vermeyi ve zorlukları birlikte aşmayı bilen bir milletiz. Samimiyette bereket vardır, Adapazarı’nın her bir ferdiyle ve esnafıyla bu samimiyeti koruyarak daha ileriye taşıyacağız. İnşallah, bundan sonra da birbirimize sımsıkı kenetlenerek her zorluğu aşacak, şehrimizde sevgiyi, muhabbeti ve dayanışmayı hakim kılmak için hep birlikte gayret edecek, sevinçli günleri paylaştığımız gibi, zor günleri de daima paylaşmaya devam edeceğiz. Salgın kuralları gereğince, daha sade gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı, inşallah gelecek yıllarda büyük bir coşkuyla düzenleyeceğiz. Belge alan kıymetli esnaflarımızı tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından esnaflara belge ve hediyelerini Başkan Işıksu ve Alişan ile oda başkanları birlikte takdim etti.