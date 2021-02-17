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Başkan Kahraman: “Askerlerimizin ve 13 şehidimizin intikamını almak istiyoruz”

17.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Başkan Kahraman: “Askerlerimizin ve 13 şehidimizin intikamını almak istiyoruz”

Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, bölücü terör örgütünün 13 sivil vatandaşı şehit etmesinin her Türk gibi güvenlik korucularını da derinden üzdüğünü vurgulayarak, “Güvenlik korucuları olarak askerlerimizin ve 13 şehidimizin intikamını almak istiyoruz ve bu uğurda bize verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.Son zamanlarda bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonların netice verdiğini ifade eden Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, Türk ordusunun bu hainler için başlattığı kapsamlı operasyonların ara, bul ve yok et stratejisi çerçevesinde menşei ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşı göstermiş olduğu kararlılığın ispatı niteliğinde olduğunu söyledi.

Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, bölücü terör örgütünün 13 sivil vatandaşı şehit etmesinin her Türk gibi güvenlik korucularını da derinden üzdüğünü vurgulayarak, “Güvenlik korucuları olarak askerlerimizin ve 13 şehidimizin intikamını almak istiyoruz ve bu uğurda bize verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.
Son zamanlarda bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonların netice verdiğini ifade eden Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, Türk ordusunun bu hainler için başlattığı kapsamlı operasyonların ara, bul ve yok et stratejisi çerçevesinde menşei ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşı göstermiş olduğu kararlılığın ispatı niteliğinde olduğunu söyledi. Kahraman, “Bu operasyonlar çerçevesinde terör örgütü mensubu olan hainlerin inlerine girilmiş ve o inler başlarına yıkılmıştır. Türk ordusunun muazzam gücüne rağmen yaptığı hiçbir operasyonda, sivillere zarar verilmediği gibi onların can ve mal güvenliği öncelikli gaye edinilmiştir” dedi.
10 Şubat 2021 tarihinde başlatılan başarılı Gara operasyonu sırasında şehitler verildiğini belirten Kahraman, “Operasyona katılan askerlerimizden şehitler verdiğimiz gibi bölücü terör örgütü elinde bulunan 13 sivil kardeşimiz de şehit edilmiştir. Terör örgütü bu hareketiyle ne kadar zalim ve alçak olduğunu bir kez daha göstermiş olup, amaçlarının kan ve gözyaşı olduğunu kanıtlamıştır. Bizler güvenlik korucuları olarak askerlerimizin ve 13 şehidimizin intikamını almak ve bu uğurda bize verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu çerçevede tekrar hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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