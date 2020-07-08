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Başkan Kale: “Durmak yok çalışmaya devam”

KONYA HABERLERİ  | 08.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

Yeni normalleşme dönemi ile birlikte mahalle ziyaretlerine başlayan Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, yeni normalleşme dönemi ile birlikte mahalle ziyaretlerine hız verdi.

Yeni normalleşme dönemi ile birlikte mahalle ziyaretlerine başlayan Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.
Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, yeni normalleşme dönemi ile birlikte mahalle ziyaretlerine hız verdi. Son olarak Pınarbaşı, Böğrüdelik, Beyliova, Zaferiye, Tüfekçipınar, Yünlükuyu, Günyüzü, Gölyazı, Sağlık, Karatepe ve Yeniyayla mahallelerini ziyaret eden Başkan Kale, bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahallelerde vatandaşlarla sohbet eden Kale, “Pandemi nedeniyle vatandaşlarımızla buluşmalarımızı çok özlemiştik. Hasret giderdiğimiz tüm hemşehrilerime ilgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Göreve geldikleri günden buyana dur durak bilmeden, yorulmadan, aşk ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Kale, “Seçim öncesi söz verdiğimiz tüm eserleri ilçemize kazandırmaya ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz. Özellikle yeşil alanların artırılması ve yol çalışmaları noktasında bu yıl önemli çalışmalar yapıyoruz. Yeşilöz Mahallemize de çok güzel bir park kazandırıyoruz. Dinlenme alanları, çocuk oyun grupları, kameriyeleri, kedi barınakları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla örnek bir eser olacak. Köprübaşı Mahallemize de seçim ziyaretlerimiz sırasında hanım kardeşlerimiz tarafından talep edilen sosyal tesisi kazandırıyoruz. Felahiye Sosyal Tesisi örnek bir yapı olacak. Şimdiden iki mahallemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.
İlçede yürütülen yol çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Kale, “Durmak yok çalışmaya devam, diyoruz. Taşpınar Çandır’dan sonra Taşpınar Esentepe’deki yol çalışmalarında da sona geldik. Program dahilinde bütün mahallelerimizde sırasıyla çalışma yapılacaktır. Günyüzü mahallemizde de prestij cadde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.
Öte yandan, Cihanbeyli’ye gelen AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Belediye Başkanı Mehmet Kale ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek, ilçe teşkilatının yönetim kurulu toplantısına katıldı. Başkan Mehmet Kale, Konya Milletvekili Gülay Samancı’ya ziyaretleri ve ilçeye sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

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