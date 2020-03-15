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Başkan Kalkan: "Can kaybı olmadan tatil edilmesi bizce olumludur"

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.03.2020 11:01 | Son Güncelleme

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Neden tedbir alınmadı, neden önlem alınmadı’ denmesindense can kaybı olmadan tatil edilmesi bizce olumludur" dedi.Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesini değerlendiren Başkan Kalkan, harhangi bir can kaybı olmadan tedbirlerin alınmasını olumlu karşıladıklarını ifade ederek; "Bakanlığımızın Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmeden sonra 16-20 Mart tarihleri arasında okullarımızın tatil edildiğini , bu tatil öne alınmış oluyor.

Başkan Kalkan: "Can kaybı olmadan tatil edilmesi bizce olumludur"

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Neden tedbir alınmadı, neden önlem alınmadı’ denmesindense can kaybı olmadan tatil edilmesi bizce olumludur" dedi.
Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesini değerlendiren Başkan Kalkan, harhangi bir can kaybı olmadan tedbirlerin alınmasını olumlu karşıladıklarını ifade ederek; "Bakanlığımızın Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmeden sonra 16-20 Mart tarihleri arasında okullarımızın tatil edildiğini , bu tatil öne alınmış oluyor. 23-27 Mart tarihleri arasında evde eğitim verilecek. Koronavirüs Türkiye’de de görüldü. Okullarımızın tatil edilmesi olumludur. Üniversitelerimizin tatil edilmesi olumludur. Allah göstermesin bir can kaybı olduğunda ’neden tedbir alınmadı, neden önlem alınmadı’ denmesindense can kaybı olmadan tatil edilmesi bizce olumludur. İnşallah çokta bir can kaybı olmadan bu virüsü ülkemizden atlatmış oluruz. Biz tedbirimizi alacağız, temizliğe önem vereceğiz. Biz birbirimiz ile karşılaştığımız zaman tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi adetlerimiz var. Bunları yapmayacağız. Uzaktan selamlaşacağız. Ama mutlaka temizliğimize dikkat edeceğiz. Okullarımız dezenfekte ediliyor" dedi.
Çocuklara tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Başkan Kalkan; "Çocuklarımız tabi ki de tatile girdik diye derslerini boş bırakmasınlar. Bu dönem içerisinde bol bol kitap okusunlar. Gerektiğinde dışarı çıkılsın 8. Sınıflar için liseye hazırlık dönemi var. Çok çalışmalarını istiyoruz. Tatile girdik havası olmasın. Herhangi bir sıkıntı olduğunda okulların virüsün artması nedeni ile okulların tatil edilmesi uzayabilir. Uzaması çok önemli değil. Sağlık daha önemli Eğitim daha sonra öğretmenler tarafından telafi edilir" ifadelerini kullandı.

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Kocasinan
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Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şafak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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