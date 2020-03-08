YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Kaplan Çakırbeyli pazarında Kadınlar Günü’nü kutladı

Başkan Kaplan Çakırbeyli pazarında Kadınlar Günü’nü kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 08.03.2020 14:00 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle eşi Nazlı Kaplan ile birlikte Çakırbeyli pazar yerinde kadınlara karanfil dağıtıp günlerini kutladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle eşi Nazlı Kaplan ile birlikte Çakırbeyli pazar yerinde kadınlara karanfil dağıtıp günlerini kutladı. Kaplan Kadınlar gününde yayınladığı mesajda şunları kaydetti.
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, eşit şartlarda dünyaya gelen insanların yarısını oluşturan kadınlarımızın hayatın her alanında karşılaştıkları zorluklara karşı var olma mücadelerini simgeleyen birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür.
8 Mart tarihi bize kadının önemi ve kadın olmanın ağır sorumluluğu üzerine düşünme fırsatı sunar. Çünkü kadının mücadelesi tek başına bir cinsiyet mücadelesi değildir. Hem eş, hem anne hem de çalışan bir birey olarak toplumun her alanında aktif olarak yer alan kadınlarımız, her zaman çok önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Bu sebeple kadınlarımızın eğitimli, donanımlı ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim , istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. tüm alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş savaşı sırasında cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde cephede kahramanca çarpışan Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için dönemin en ileri adımlarını atmıştır.Medeni kanun , seçme ve seçilme hakları gibi Türk kadınına tanınan tüm haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur.
Şunu hiç bir zaman unutmamalıyız ki; kadınlarını ihmal eden toplumlar asla aydınlık yarınlara ulaşamayacaktır. Koçarlı Belediyesi olarak bizde tarihimizden aldığımız birikimle aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu olan kadınlarımızın her alanda kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (SAV) ’’Cennet annelerin ayağı altındadır’’ hadisi şerifinin feyziyle hayatımızın her anında varlıklarıyla onur duyduğumuz ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevginin, şefkatin ve fedakarlığın simgesi olan kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Aydın Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
06:03
Sabah
07:23
Öğle
13:24
İkindi
16:41
Akşam
19:16
Yatsı
20:31

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Ozan Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.