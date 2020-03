Başkan Kaplan Çakırbeyli pazarında Kadınlar Günü’nü kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle eşi Nazlı Kaplan ile birlikte Çakırbeyli pazar yerinde kadınlara karanfil dağıtıp günlerini kutladı. Kaplan Kadınlar gününde yayınladığı mesajda şunları kaydetti.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, eşit şartlarda dünyaya gelen insanların yarısını oluşturan kadınlarımızın hayatın her alanında karşılaştıkları zorluklara karşı var olma mücadelerini simgeleyen birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür.

8 Mart tarihi bize kadının önemi ve kadın olmanın ağır sorumluluğu üzerine düşünme fırsatı sunar. Çünkü kadının mücadelesi tek başına bir cinsiyet mücadelesi değildir. Hem eş, hem anne hem de çalışan bir birey olarak toplumun her alanında aktif olarak yer alan kadınlarımız, her zaman çok önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Bu sebeple kadınlarımızın eğitimli, donanımlı ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim , istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. tüm alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş savaşı sırasında cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde cephede kahramanca çarpışan Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için dönemin en ileri adımlarını atmıştır.Medeni kanun , seçme ve seçilme hakları gibi Türk kadınına tanınan tüm haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur.

Şunu hiç bir zaman unutmamalıyız ki; kadınlarını ihmal eden toplumlar asla aydınlık yarınlara ulaşamayacaktır. Koçarlı Belediyesi olarak bizde tarihimizden aldığımız birikimle aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu olan kadınlarımızın her alanda kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (SAV) ’’Cennet annelerin ayağı altındadır’’ hadisi şerifinin feyziyle hayatımızın her anında varlıklarıyla onur duyduğumuz ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevginin, şefkatin ve fedakarlığın simgesi olan kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum."