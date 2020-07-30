Başkan Kaplan, Kurban Bayramı’nı kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kaplan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. “Birlik beraberlik ve dayanışmanın önemini hissetiğimiz bir Kurban bayramına daha erişmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Pandemi süreci sebebiyle ne yazık ki Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpemeyeceğiz belki ama Milletçe birlik ve dayanışma içerisinde olduğumuzu, örnek bir mücadeleye imza atarak dayanışmanın yalnızca bayramlarda olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Kırgınlıkların unutulduğu, küslüklerin son bulduğu bu Mübarek Kurban bayramında önce kendimizi sonra sevdiklerimizi korumayı unutmayalım. Sosyal Mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarını hiç aklımızdan çıkarmayalım. Trafik kurallarına riayet ederek telafisi olmayan kazalara davetiye çıkarmayalım. Unutmayalım ki göreceğimiz daha nice bayramlar olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Mübarek Kurban Bayramınızı, en kalbi duygularımla kutluyor, Koçarlımız, Aydınımız, ülkemiz ve tüm İslam âlemine bu mübarek bayramın hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum”

