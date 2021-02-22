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Başkan Kaplan, Yeniköy’e modern park kazandıracak

22.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Yeniköy Mahallesi ziyaretinde, mahallelinin isteği olan parkı en kısa sürede hizmete açacaklarını belirtti.Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Belediye Meclis üyesi Murat Uncu ile birlikte, Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Yeniköy Mahallesi ziyaretinde, mahallelinin isteği olan parkı en kısa sürede hizmete açacaklarını belirtti.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Belediye Meclis üyesi Murat Uncu ile birlikte, Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Yeniköy Mahalle Muhtarı Yüksel Bıçakçı ve mahalle sakinleri ile görüşen Başkan Kaplan, atıl durumda olan alanın parka dönüştürüleceğini açıkladı.
Başkan Kaplan yaptığı açıklamada, “Belediye Meclis Üyemiz Sn Murat Uncu ve Mahalle Muhtarımız Yüksel Bıçakçı ile birlikte Mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal edip taleplerini dinledik. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine, mahallemizde uzun zamandır atıl bulunan alanı modern bir park’a dönüştürülerek Yeniköylü hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız, hayırlı olsun” dedi.

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