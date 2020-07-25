Başkan Kaplan’ın projeleri kabul edildi, Bakan Kurum Koçarlı’ya müjdeleri sıraladı

Göreve geldiği günden bu yana Marka İlçe olma yolunda çalışmalarını özveriyle sürdüren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Aydın ziyaretinde talep ve projelerini iletti. Talepleri dinleyen Bakan Kurum “Demokrasi Şehidi Adnan Menderesin İlçesine Ne yapsak az “ diyerek ilgili birimlere talimatı verdiğini açıkladı.

Alt Yapı ve Kanalizasyon Sorunu artık bitiyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın en çok üzerinde durduğu ve ilçenin kanayan yarası haline gelen alt yapı ve kanalizasyon sıkıntısını iletmesi ardından özellikle bu sorunu çözeceklerinin altını çizen Bakan Kurum “Merhum Başvekilimizin Memleketi Koçarlı’da yıllardır çözülmemiş bir sorun var oda Altyapı ve Kanalizasyon. Bu sorunu artık biz çözeceğiz. Vatandaşımızın sağlığı ve huzuru bizim için önemli Menderes’in ilçesine ne yapsak az” dedi.

Başkan Kaplan’ın talepleri ve projeleri doğrultusunda; Alt yapı ve kanalizasyon sorununun çözülmesi ile beraber 750 bin TL hibe desteği, bir adet çöp kamyonu, 1 adet kazıcı yükleyici iş makinası, 100 adet konteyner için Bakan Kurum gerekli talimatları verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “Marka ilçe olma yolunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz Koçarlı ile ilgili taleplerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn Murat Kuruma ilettik. Sağolsun taleplerimiz için gerekli talimatları verdi. İlçem ve Hemşehrilerim adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.