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Başkan Karataş’tan Regaib Kandili mesajı

17.02.2021 18:24 | Son Güncelleme:
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Başkan Karataş’tan Regaib Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Regaip kandili münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin Regaib Kandil’ini kutladı.Regaib Kandili’nin bereketli bir gece olduğuna işaret eden ve İslam alemi için büyük öneme sahip olduğunu belirten Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Kandiller insanları sevgi ve saygı çerçevesinde kalpleri birbirine yakınlaştıran, kardeşlik ve birliktelik duygularını en üst seviyeye çıkaran çok özel gecelerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Regaip kandili münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin Regaib Kandil’ini kutladı.
Regaib Kandili’nin bereketli bir gece olduğuna işaret eden ve İslam alemi için büyük öneme sahip olduğunu belirten Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Kandiller insanları sevgi ve saygı çerçevesinde kalpleri birbirine yakınlaştıran, kardeşlik ve birliktelik duygularını en üst seviyeye çıkaran çok özel gecelerdir. Bu özel günlere sahip olan islam toplumları için refah müjdelerini de görmemiz gerekiyor.
Regaib Kandili ayrıca bizlere hayatın geçici olduğunu ve geride sadece Allah’ın rızasına uygun iyi ve faydalı amellerin kalacağını hatırlatmaktadır. Mübarek aylar ve geceler bizler için fırsat günleridir. İnsanlarımızın, Allah’a daha derin bir şükür imkânı bulacağı kandil gecesinde, muhabbetin, birlikteliğin, kaynaşmanın artmasını ve mübarek gece hürmetine tüm insanlığın bu salgın hastalıktan biran önce kurtulmasını temenni ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların başlangıcı, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Regaip Kandili’nin tüm İslam alemine sağlık, birliktelik ve huzur getirmesini dilerim" dedi.

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