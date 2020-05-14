YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Kartoğlu engelsiz online müzik sohbetinde

Başkan Kartoğlu engelsiz online müzik sohbetinde

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle sosyal faaliyetlere verilen ara Başakşehir’de fırsata dönüştü.

Korona virüs salgını nedeniyle sosyal faaliyetlere verilen ara Başakşehir’de fırsata dönüştü. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, engelli çocuklarla sosyal medya canlı yayın platformunda bir araya geldi. Online toplantıda hem türküler, hem de tadına doyulmaz bir sohbet vardı.
Korona virüs salgını nedeniyle iptal olan faaliyetler, sanal ortama taşındı. Bu süreçte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geride bırakan çocuklar kutlama ve etkinliklerin yapılamaması nedeniyle üzgündü. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sürecin başından bu yana Başakşehir Belediyesi bünyesindeki engelsiz müzik kursuna gidemeyen engelli öğrencilerle sosyal medya canlı yayın platformunda bir araya geldi.
Karşılarında Başkan Kartoğlu’nu gören çocuklar sevinç yaşadı. Canlı yayın toplantısına müzik öğretmeni Mehtap Turna ve Başakşehir Belediyesi engelliler şefi Ayhan Bahçeli de katıldı. Müzik kursu grubu üyelerinin bir araya geldiği toplantıda Başkan Kartoğlu tüm kursiyerleri selamladı, onlarla tek tek sohbet etti.

“Salon programları için sabırsızım”
Kursiyerlerin Engelliler Haftası’nı kutlayan Kartoğlu, geçmişte birlikte birçok çalışma yaptıklarını hatırlatarak, “Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Amacımız Başakşehir’de hiçbir engel olmasın. Ben ve ekibim Başakşehir’de engellilerin rahat yaşaması için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Gerek müzik, gerek tiyatro çalışmalarında sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. İnşallah en yakın zamanda bu korona sorunundan kurtuluruz. Sizlerle birlikte eğlenceli salon programlarını tekrar başlatırız. Sizleri çok özledim, sevgi bütün engelleri aşar, bunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

Hep bir ağızdan “Bu da geçer” dediler
Başkan Kartoğlu’nun konuşmasının ardından müzik öğretmeni Mehtap Turna mini bir konser verdi. Turna, korona virüs nedeniyle evlerde olunan bugünlerde sözleri teselli ve umut veren bir türkü seçti. Aşık Daimi’nin “Ne ağlarsın benim zülfü siyahım” türküsünü seslendiren Turna’ya, Başkan Kartoğlu ve engelli öğrenciler eşlik etti. Hep birlikte söylenen türkülerin ardından Kartoğlu, katılımcılara teşekkür etti. Ardından online toplantı sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:21
Yatsı
21:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Yılbaşında ’yıldız Savaşları’

Yılbaşında ’yıldız Savaşları’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.