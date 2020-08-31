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  4. Başkan Kassanov 30 çocuğu sevindirdi

Başkan Kassanov 30 çocuğu sevindirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.08.2020 00:28 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, yardıma muhtaç ailelerin çocukları için başlatılan ‘Okula Giden Yol’ kampanyasına destek verdi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından yardıma muhtaç çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı ‘Okula Giden Yol’ isimli yardım kampanyasına bir destek de DATÜB’den geldi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, yardıma muhtaç ailelerin çocukları için başlatılan ‘Okula Giden Yol’ kampanyasına destek verdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından yardıma muhtaç çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı ‘Okula Giden Yol’ isimli yardım kampanyasına bir destek de DATÜB’den geldi. DATÜB Genel Başkanı Kassanov Kazakistan’ın Bostandyk bölgesinde çocuklara içinde gerekli tüm okul malzemelerinin bulunduğu 30 sırt çantası hediye etti.
Kassanov yaptığı açıklamada, “Bizler büyük Kazakistan Milletinin bir parçası olarak her zaman eğitim başta olmak üzere sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz. Bugünde 30 kardeşimize eğitim için destek verdik. Onlar bizim geleceğimiz ve büyük Kazakistan’ın umutlarıdır’’ dedi.
Kazakistan’da gerçekleşen kampanyanın amacından bahseden Kassanov, “Yeni okul yılının başlangıcına hazırlık olarak düşük gelirli, dezavantajlı aileler, yetim çocuklar, ebeveyn bakımından yoksun kalan çocuklara sosyal destek sağlamak ve çocukların sosyal nedenlerle okula gitmelerindeki engelleri kaldırmaktır” ifadelerini kullandı.

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