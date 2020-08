Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımızla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadık”

“Meram’ın her bir noktası bizim için önemli ve değerlidir”

Hizmetlerini, ilçenin en yakınından en uzağına kadar tamamına adaleti gözeterek götürmeyi kendilerine şiar edindiklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Bizim için Meram’ın her bir noktası ve bu ilçede yaşayan her bir hemşehrimiz önemlidir ve değerlidir. Bu sebeple her bir mahallemizin ve her bir hemşehrimizin hiçbir sorunu kalmamış, modern imkanlarla donatılmış ve yaşamaktan mutluluk duyduğu bir hayata kavuşabilmeleri için yatırımları önem sırasına göre ve imkanlar dahilinde hayata geçiriyoruz. Temel belediyecilik hizmetlerimizle hayatlarını kolaylaştırıyor, sosyal belediyecilikle hayatlarını renklendiriyor, merkezde yaşayan insanlar hangi imkanlara sahipse onların da bu imkanlara sahip olması için uğraş veriyoruz. Tarıma verdiğimiz desteklerle bu insanlarımız doğdukları ve mutlu oldukları yerde doysunlar diye çaba sarf ediyoruz. Tabi bu hedeflerin her biri zaman isteyen konular. Ancak biz bu ziyaretlerle yatırımları hızlandırıyor, bu zamanı olabildiğince kısaltmaya çalışıyoruz” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un mahalle ziyaretlerinde ona eşlik eden Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da ziyaretlerde vatandaşlardan gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.