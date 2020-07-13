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Başkan Kavuş’tan çocuklara dondurma

KONYA HABERLERİ  | 13.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bir hafta boyunca 0-14 yaş çocuklara ücretsiz hizmet veren 80 Binde Devr-i Alem Parkının ücretsiz son gününde çocuklara eşlik etti.Başkan Kavuş, çocuklara dondurma ikramında bulunurken, parkta bulunan minyatür eserleri, hareketli ve sesli dinazor maketlerini ve en çok beğendikleri çizgi kahramanları Mustafa Kavuş ile gezme şansı yakalayan çocukların sevinci de görülmeye değerdi.Parkın hafta boyunca çocuklar ve aileleri ile gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bununda ziyaretçi sayılarına yansımış olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Mustafa Kavuş, parkı bir hafta içinde yaklaşık 6 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, bunların yarıdan fazlasının 0-14 yaş çocuklar ve gençler olduğunu söyledi.

Başkan Kavuş’tan çocuklara dondurma

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bir hafta boyunca 0-14 yaş çocuklara ücretsiz hizmet veren 80 Binde Devr-i Alem Parkının ücretsiz son gününde çocuklara eşlik etti.
Başkan Kavuş, çocuklara dondurma ikramında bulunurken, parkta bulunan minyatür eserleri, hareketli ve sesli dinazor maketlerini ve en çok beğendikleri çizgi kahramanları Mustafa Kavuş ile gezme şansı yakalayan çocukların sevinci de görülmeye değerdi.
Parkın hafta boyunca çocuklar ve aileleri ile gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bununda ziyaretçi sayılarına yansımış olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Mustafa Kavuş, parkı bir hafta içinde yaklaşık 6 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, bunların yarıdan fazlasının 0-14 yaş çocuklar ve gençler olduğunu söyledi. Bünyesinde barındırdığı üç farklı konseptle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan 80 Binde Devr-i Alem Parkının çocuklara ve gençlere hem eğlenme hem de öğrenme, ailelere de hoşça vakit geçirme fırsatı verdiğini belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Böylesine değerli bir parkı hiç görmeyen çocukların görmesini, daha önce gezmiş olanların da bir kez daha gezebilmelerini arzu ettik. Başlattığımız kampanyaya küçüklerimizin gösterdiği ilgi bizi gelecek adına bir kez daha ümitlendirdi. Çünkü parkımız onlara şanlı tarihimizi ve tarihi kahramanlarımızı, ecdadımızdan emanet aldığımız sanat ve kültür eserlerimizi bir belgeseli televizyondan izler gibi değilde içinde adeta yaşar gibi anlatan bir yapı. Bu sebeple orada gördüklerinin, onların hayal dünyasındaki ve eğitimlerindeki etkisi çok daha fazla oluyor. İşte bu etkinin onların ve dolayısıyla bu toprakların geleceğini şekillendireceğine inanıyorum. Mesela parkımızda bulunan minyatür eserler arasında bulunan Ayasofya’yı görüp incelemiş, oradaki tabeladan ya da yanındaki büyüğünden bilgisini almış bir çocuğun ‘Ayasofya’nın zincirlerinden kurtulup yeniden camiye dönüştürülmesi’ ile ilgili bir haberde kafasında oluşan algıyla, Ayasofya’yı hiç görmemiş ya da gündemine getirilmemiş bir çocuğun algısı asla bir olamaz. İşte bu park çocuklarımıza öncelikle bu bilinci vermek, aynı zamanda da hareketli ve sesli dinazorlar ile masal kahramanları ile de onları eğlendirmek için hizmet sunmaktadır. Tüm bunların ışığında yanlarına çocuklarını da alıp gerek son bir haftada gerekse bugüne kadar misafirimiz olarak tarih bilinci içinde büyüyen bir nesil için gayret gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”

Başkan Kavuş’tan çocuklara dondurma

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