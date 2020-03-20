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Başkan Kaya’dan sağlık çalışanlarına teşekkür

KARABÜK HABERLERİ  | 20.03.2020 13:47 | Son Güncelleme

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajı yayımladı.Başkan Kaya mesajında, “Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde eşinden, çocuğundan ve ailesinden uzakta kalmak suretiyle milleti için, canı pahasına mücadele eden T.C.

Başkan Kaya’dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajı yayımladı.
Başkan Kaya mesajında, “Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde eşinden, çocuğundan ve ailesinden uzakta kalmak suretiyle milleti için, canı pahasına mücadele eden T.C. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin KOCA başta olmak üzere tüm sağlık personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim bu illetten en az zararla bir an evvel kurtulmayı Aziz Milletimize nasip eylesin. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu salgın virüse karşı amansız bir mücadele ile gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

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