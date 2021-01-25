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Başkan Kayda, çalışmaları yerinde inceledi

25.01.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışan belediye ekiplerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dur durak bilmeden çalışan Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çarşamba Pazarında yürüttüğü çalışmaları inceleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, işçilere kolaylıklar diledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışan belediye ekiplerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dur durak bilmeden çalışan Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çarşamba Pazarında yürüttüğü çalışmaları inceleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, işçilere kolaylıklar diledi. Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer’den çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Kayda, Kurşunlu’da devam eden jeotermal ve yeni yürüyüş yolu çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret ederek Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu’dan bilgi aldı.
Başkan Kayda, kısıtlama günlerinde de belediye ekiplerince çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü söyledi.

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