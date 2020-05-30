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Başkan Kayda’dan işçilerle sosyal mesafeli kahvaltı

MANİSA HABERLERİ  | 30.05.2020 14:36 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye temizlik işleri şantiyesinde işçilerle sosyal mesafeli kahvaltı yaptı.Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa ve temizlik işleri çalışanlarının katıldığı kahvaltıda Başkan Kayda, salgın dönemindeki tüm çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Yeni tip korona virüs salgını sürecinde hiç izin ve rapor almadan çalışan tüm temizlik işleri personeline teşekkür eden Başkan Kayda, “Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle geleneksel hale getirdiğimiz bayram ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü şantiye ziyaretlerimizi sosyal mesafe kurallarına ve tedbirlerine uyarak bu yıl gecikmeli olarak gerçekleştiriyoruz.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye temizlik işleri şantiyesinde işçilerle sosyal mesafeli kahvaltı yaptı.
Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa ve temizlik işleri çalışanlarının katıldığı kahvaltıda Başkan Kayda, salgın dönemindeki tüm çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Yeni tip korona virüs salgını sürecinde hiç izin ve rapor almadan çalışan tüm temizlik işleri personeline teşekkür eden Başkan Kayda, “Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle geleneksel hale getirdiğimiz bayram ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü şantiye ziyaretlerimizi sosyal mesafe kurallarına ve tedbirlerine uyarak bu yıl gecikmeli olarak gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde ilçemizde Kaymakamlığımız ile işbirliği içinde alınması gereken tüm önlemleri alarak halkımızın sağlığı, güvenliği, huzuru için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Halkımıza evde kalmalarını söylerken biz belediye olarak tüm ekiplerimizle vatandaşlarımız için sahadayız. İlçemizin merkez ve çevre mahallelerinde tüm cadde ve sokakların, meydanların temizlenmesi, yıkanması, dezenfekte edilmesi aralıksız olarak periyodik şekilde yapılmaktadır. Bu süreçte sahada olan hiç izin ve rapor almadan gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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