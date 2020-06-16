YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi

Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, normalleşme sürecinin ardından artan Korona virüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı.Başkan Kazım Kurt normalleşe sürecinin ardından Korona virüs vaka sayılarının artmasıyla ilgili soruları cevaplayarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, normalleşme sürecinin ardından artan Korona virüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı.
Başkan Kazım Kurt normalleşe sürecinin ardından Korona virüs vaka sayılarının artmasıyla ilgili soruları cevaplayarak, önemli açıklamalarda bulundu. Vaka sayıların tekrar 1500’lerin üzerine çıktığına dikkat çeken Başkan Kurt, bu artışın hayra alamet olmadığını vurguladı. “Önce sağlık, önce insan” diyen Başkan Kurt, siyasi iktidarı ise “Siz önce insan demezseniz, önce ekonomi, önce siyaset önce para mantığı ile bakarsanız, öyle olur maalesef. Türkiye’de, Türkiye’yi yöneten anlayış, önce AVM’leri açtı ve o baskıya direnemedi” sözleri ile eleştirdi.
Odunpazarı Belediyesi olarak Korona virüs ile mücadelelerinin büyük bir güçle ve gayretle devam ettiğini belirten Başkan Kurt, sokağa çıkma kısıtlamalarının ve alınan önlemlerin gevşetilmesi ile beraber Korona virüs vakalarında ciddi anlamda artış yaşandığına dikkat çekti. Bu artışın hayra alamet olmadığının altını çizen Başkan Kurt, “Bu nedenle bütün hemşerilerimizin maskesiz çıkmamaya, zorunlu olmadıkça çıkmamaya gayret etmesi gerekiyor. Kendimizi, kendimiz koruyacağız. Maske takarak ve mesafeyi mutlaka koruyarak, virüsün yayılmasına engel olacağız. Rakamlar, 1000’in altına düşmüştü. Ama şimdi görüyoruz ki, bin 500’lerin üzerine çıktı. Bu bin 500’ler demek, yüzde 50 oranında bir artış demek. Burada herkesin, üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Eskişehir’de de
rakamların çok farklı olduğunu sanmıyorum. O nedenle mesafeyi koruyarak, maskesiz ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak gerekir. Bu virüs tamamen yok oluncaya kadar, herkesin daha sabırlı olması gerekir, otobüse binerken, park ve bahçede gezerken, çarşıda alışveriş yaparken kendi önlemlerimizi kendimiz alalım” dedi.

“Normalleşmeyi biz yanlış anladık”
Normalleşme sürecinin erken başlayıp başlamadığına dair soruları da cevaplayan Başkan Kurt, “Şimdi işin yönetimsel anlamdaki tarafını, doğru olup olmadığını ben değerlendiremem. Ama televizyon ve gazetelerde sağlıkçılardan dinlediğimiz kadarı ile sokağa çıkmayı ve normalleşmeyi biz yanlış anladık” diye konuştu. Normalleşmenin daha ciddi bir çalışmadan sonra olması gerektiğini ifade eden Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Başından itibaren, ciddi anlamda bir sokağa çıkma yasağı, o yasaktan sonra gereken bütün önlemlerin alınarak normalleşmeyi istemek gerekiyor. Aslında burada salgın devam ederken, normalleşmeden söz etmek doğru değil. Yani kısa sürede normalleşemeyeceğimizi bilerek hareket etmemiz gereklidir. O nedenle sağlıkçılar yeni normal diyor zaten buna. Yeni normal eskisi gibi değil. Mesafe, maske, korunma ve hijyen konusunda dikkati hiçbir zaman bırakmamalıyız.”

“Önce insan demezseniz”
Normalleşme sürecinin altında ekonomik nedenlerin mi yattığına dair soruları da cevaplayan Başkan Kazım Kurt, bu konuda siyasal iktidarın bakış açısının belirleyici olduğunu söyledi. “Siz önce insan demezseniz, önce ekonomi, önce siyaset önce para mantığı ile bakarsanız, öyle olur maalesef. Türkiye’de, Türkiye’yi yöneten anlayış, önce AVM’leri açtı. Ve o baskıya direnemedi. Önce turizm bölgesindeki otellerin açılmasını sağladı. Oysa Türk Halkının temel gereksinimlerini sağlayan işler için öncelik sağlanmalıydı. Önce sağlık, önce hastane olmalıydı. Hatta insanlar, AVM açık ama cami kapalı diye espri yapmaya başladı. Bir zorunluluk tercihi yaptılar, bu da iktidarın bakış açısını gösterir” diyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Biz iktidarda olsaydık, önce insan diye bakarak bu işi çözümlerdik. Avrupa’nın birçok yerinde önce insan dedikleri zaman kazandılar. Amerika’da, Brezilya’da, İtalya’da, İspanya’da önce ticaret dedikleri için hala çözemiyorlar. Biz korkarım ikinci gruba geldik. Bunu çözmenin yolu insanlarımıza kalmış, halkımıza kalmış. Ama maalesef ekonomi bozulunca, sosyal devlet olmayınca insanlar kendi paçalarını kurtarmanın yollarını arıyorlar. Bu da daha büyük kaosa neden oluyor. Ben önce sağlık diyorum, önce insan diyorum. Sağlıklı bir çevreyi oluşturmak için devletin doğrudan bazı yardımları gerçekleştirmesi gerekir. Bizim devletimiz, ne yazık ki, bunları yapamadı. Bizim devletimiz vaatlerle bu işi geçiştirmeye çalışıyor. ‘3 ay vergini öteledim’, ‘3 ay kiranı öteledim’, ‘3 ay alacağımı öteledim’, ‘faizini öteledim’ gibi. Bu çözüm değil. Bunun arkasından çok büyük ekonomik çıkmaz gelebilir. Burada da şimdiden uyarmak lazım, şimdiden dikkatli olmak lazım. Eğer bu konuda da önce para denirse işimiz oldukça zordur.”
Vatandaşları bir kez daha zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaya davet eden Başkan Kurt, dışarı çıkmanın zorunlu olduğu hallerde ise vatandaşlardan maskesiz dışarı çıkmamalarını ve mutlaka sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Eskişehir Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:22
Öğle
13:04
İkindi
17:01
Akşam
20:35
Yatsı
22:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Elif Eczanesi
Odunpazari
Ermiş Eczanesi
Tepebasi
İksir Eczanesi
Odunpazari
İlkim Eczanesi
Odunpazari
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Erdem Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Projeler yarışmasında kazananlar belli oldu

Projeler yarışmasında kazananlar belli oldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.