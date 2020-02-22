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  4. Başkan Keskin, Merkez Camii’de namaz sonrası vatandaşlarla görüşerek soruları cevapladı

Başkan Keskin, Merkez Camii’de namaz sonrası vatandaşlarla görüşerek soruları cevapladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.02.2020 13:05 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Cuma namazını Merkez Camii’de kıldı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Cuma namazını Merkez Camii’de kıldı. Namazın ardından Başkan Keskin cami avlusunda bulunan cemaate mülkiyet süreciyle ilgili bilgiler verdi. Vatandaşlar açıklamaların ardından Başkan Keskin’e teşekkür ederek ayrıldılar.
Sultanbeyli’de herkesin sesine kulak veriliyor. Toplumun her kesimiyle bir araya gelen Başkan Keskin, Cuma namazını Merkez Cami’de de kıldı. Namazın ardından cami avlusunda bulunan vatandaşlara mülkiyet süreciyle ilgili bilgiler veren Başkan Keskin, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle mülkiyet problemimizi çözdük. Meclisten Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ilçemize özel iki yasa çıktı. Ve Sultanbeyli’nin hukuken 110 yıllık sorunu olan mülkiyet meselesi tarihe karıştı. Diğer taraftan bizler de ilçemizde çalışmalarımızı sürdürdük. Hak sahiplerini tespit ettik” dedi.
Birçok vatandaşın tapusunu alarak mülkünü değerlendirmeye başladığını ifade eden Başkan Keskin, rayiç bedellerin 2B baz alınarak ortaya çıktığını vurgulayarak, “Hisseli parsellerin fiyatları için halkımızın lehine olacak kanunun el verdiği her avantajı kullandık. Ortaya çıkan rayiç bedeller 2012 yılında yürürlüğe giren 2B yasasının metrekare fiyatlarıdır. Diğer taraftan Mart ayının ilk haftasında yapacağımız belediye meclisinde alacağımız kararla 1 yıllık başvuru süresini 2 yıla çıkartacağız. Ayrıca 5 yıllık taksit imkânı da sağlayarak süreci yaklaşık 8 yıla çıkartacağız. Akdi haleflik sistemini de yürürlüğe koyarak hak sahiplerinin hisselerini devredebilmelerine imkân tanıyacağız” dedi.
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuşmasında hiçbir hak sahibinin mağdur edilmeyeceğini, herkesin hakkının korunacağını vurguladı. Konuşmanın ardından vatandaşlar sorularını yöneltti ve açıklama için Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e teşekkür ettiler. İlçe Kaymakamı Metin Kubilay da programa eşlik ederek vatandaşlara hitap etti. Metin Kubilay konuşmasında tapu konusunun çözümünde büyük katkılarından dolayı Hüseyin Keskin’e teşekkür etti.

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