YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Kılca’dan mahalle ziyaretleri

Başkan Kılca’dan mahalle ziyaretleri

KONYA HABERLERİ  | 09.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu kapsamda AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte Karatay’a bağlı Divanlar, Akbaş, Akörenkışla, Büyükburnak, Esentepe ve Yenikent mahallerinde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu kapsamda AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte Karatay’a bağlı Divanlar, Akbaş, Akörenkışla, Büyükburnak, Esentepe ve Yenikent mahallerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürlerinin yanı sıra belediye meclis üyeleri ile AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Karakaya, Akif Demirci, Halil Gürüler, Ali Yıldırım ve Sinan Uğurlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerde Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, hem Karatay Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları bölge halkıyla istişare etti hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi. Mahalle ziyaretlerini ve Karatay Belediyesi olarak ilçe genelinde yaptıkları çalışmaları değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretleri kapsamında muhtarlar ve hemşehrileriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak söz konusu ziyaretlerin hizmetlerinin şekillenmesi açısından oldukça verimli geçtiğinin altını çizdi.

“Karatay’ın sadece bugününe değil geleceğine de yatırım yapıyoruz”
Başkan Hasan Kılca, “İlçemizdeki tüm mahallelerimizi fırsat buldukça ziyaret etmeye ve hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Muhtarlarımızla ve mahalle sakinlerimizle yaptığımız bu buluşmalar, istişareler hem hizmetlerimizin hayata geçmesinde hem de şekillenmesinde bir hayli verimli oluyor. Ziyaretlerimizde hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu buluşmalarımız neticesinde de Karatay Belediyesi olarak çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde yürütüyoruz. İlçemizde hayata geçireceğimiz projelerimizi vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız da yapılan tüm projelerimize sahip çıkıyor. Böylece ilçemizin sadece bugününe değil, geleceğine de yatırım yapmış oluyoruz. Bizler, Karatayımız için hemşehrilerimize hizmet için çaba göstermeye devam ediyoruz. Tabii her zaman olduğu gibi bizleri sıcak ve samimi bir şekilde gönüllerinde misafir eden tüm hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de, Karatay Belediyesinin bütün mahallelerde yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu, kaydederek 31 Mart Seçimleri’nde partilerine gösterilen teveccühe layık olmak için çok çalışıldığını aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’da 3 kişi kenevir bitkisi sularken suçüstü yakalandı

Kütahya’da 3 kişi kenevir bitkisi sularken suçüstü yakalandı

Bayburt'ta kavgada bıçaklanan genç öldü

Bayburt'ta kavgada bıçaklanan genç öldü

Konya Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:53
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:58
Yatsı
21:24

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Altun Eczanesi
Karatay
Poçan Eczanesi
Karatay
Özgül Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Hayat Eczanesi
Selcuklu
Yeni Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Yeni Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

GÜNCELLEME - Konya'da "büyü bozma" bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheli serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - Konya'da "büyü bozma" bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheli serbest bırakıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Hüyük’te tatlı su sevinci

Hüyük’te tatlı su sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.