Başkan Kılca’dan mahalle ziyaretleri

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu kapsamda AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte Karatay’a bağlı Divanlar, Akbaş, Akörenkışla, Büyükburnak, Esentepe ve Yenikent mahallerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürlerinin yanı sıra belediye meclis üyeleri ile AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Karakaya, Akif Demirci, Halil Gürüler, Ali Yıldırım ve Sinan Uğurlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerde Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, hem Karatay Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları bölge halkıyla istişare etti hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi. Mahalle ziyaretlerini ve Karatay Belediyesi olarak ilçe genelinde yaptıkları çalışmaları değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretleri kapsamında muhtarlar ve hemşehrileriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak söz konusu ziyaretlerin hizmetlerinin şekillenmesi açısından oldukça verimli geçtiğinin altını çizdi.

“Karatay’ın sadece bugününe değil geleceğine de yatırım yapıyoruz”

Başkan Hasan Kılca, “İlçemizdeki tüm mahallelerimizi fırsat buldukça ziyaret etmeye ve hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Muhtarlarımızla ve mahalle sakinlerimizle yaptığımız bu buluşmalar, istişareler hem hizmetlerimizin hayata geçmesinde hem de şekillenmesinde bir hayli verimli oluyor. Ziyaretlerimizde hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu buluşmalarımız neticesinde de Karatay Belediyesi olarak çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde yürütüyoruz. İlçemizde hayata geçireceğimiz projelerimizi vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız da yapılan tüm projelerimize sahip çıkıyor. Böylece ilçemizin sadece bugününe değil, geleceğine de yatırım yapmış oluyoruz. Bizler, Karatayımız için hemşehrilerimize hizmet için çaba göstermeye devam ediyoruz. Tabii her zaman olduğu gibi bizleri sıcak ve samimi bir şekilde gönüllerinde misafir eden tüm hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de, Karatay Belediyesinin bütün mahallelerde yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu, kaydederek 31 Mart Seçimleri’nde partilerine gösterilen teveccühe layık olmak için çok çalışıldığını aktardı.

