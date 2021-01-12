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Başkan Kılıç: "Enerjide tasarruf, geleceğe yatırımdır"

12.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Başkan Kılıç: "Enerjide tasarruf, geleceğe yatırımdır"

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, enerji tüketimine ve tasarrufuna dikkat çeken Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Enerjide tasarruf, bugüne olduğu gibi geleceğe yatırımdır" dedi.Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamalarda, “Tüm dünyada hızlı nüfus artışına bağlı olarak, günümüzün en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen enerjinin tüketimi de artmaktadır.

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, enerji tüketimine ve tasarrufuna dikkat çeken Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Enerjide tasarruf, bugüne olduğu gibi geleceğe yatırımdır" dedi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamalarda, “Tüm dünyada hızlı nüfus artışına bağlı olarak, günümüzün en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen enerjinin tüketimi de artmaktadır. Enerjinin bilinçli kullanımı, tasarrufun toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve alışkanlık haline gelmesiyle mümkündür. Enerjide dışa bağımlılığın neden olduğu riskler göz önünde bulundurulduğunda tasarruf hem aile bütçesi hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerjide tasarruf, bugüne olduğu gibi geleceğe yatırımdır. Enerji günümüzde ülkelerin en çok önem verdiği konuların başında gelmektedir. Ülkeler bu alanda kendi stratejilerini geliştirmekte, ülkeler arasında enerji iş birlikleri ve anlaşmaları yapılmaktadır. Enerjiyi yönetenin, dünyayı yöneteceği bir döneme girdik. Türkiye de bu bağlamda özellikle son dönemde enerjisini büyük ölçüde bu alana aktarmış, devrim niteliğinde adımlar ile bir dönüşüme imza atmıştır. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından uygulamasına başlanan, bir tasarruf ve verimlilik projesi olan ‘Sıfır Atık Projesi’, belediyemiz tarafından kararlı bir şekilde Bafra’mızda uygulanmaktadır. Enerji tasarrufu; enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumda etkinliğin artırılması gibi hedeflerimizin en önemli unsurlarındandır. Çok yönlü faydaları göz önünde bulundurulduğunda konunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Enerji Tasarrufu Haftası’nın enerji kullanımı noktasında toplumumuzda farkındalığın artmasına, tasarruf ve verimli enerji kullanımının alışkanlık haline getirilmesine vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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