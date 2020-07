Başkan Kılıç’tan 15 Temmuz gazilerine ziyaret

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kaymakam Salih Karabulut ve ilçe protokolü ile birlikte 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminde gazi olan İlyas Dirin ve Burak Can Ak’ı evlerinde ziyaret etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sırasında gazi olan İlyas Dirin ve Burak Can Ak’ı Erenler Belediye başkanı Fevzi Kılıç evlerinde ziyaret ederek o günü değerlendirdiler. Ziyaretlerde konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “Devlet yöneticilerimizin ve aziz Türk halkının kararlı ve dik duruşuyla daha güçlü bir sabaha uyanışımızın, karanlık gecenin aydınlık bir geleceğe dönüştüğü günün 4. yıl dönümü. 15 Temmuz 2016 gecesinde ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmak isteyen hainler, birlik olup devletin ve milletimizin silahları ile halkın iradesi ile seçilmiş yönetime darbe vurmak, yıkmak istediler. Ancak bu hain darbe girişimi devletin ve milletin dik ve kararlı duruşu ile bertaraf edildi. Milletin silahını millete yönelten o alçakların hesaba katamadığı bir şey vardı. Kahraman Türk halkı o gün ölmek için çok güzel bir gün anlayışı ve şuuru ile her şeyi göze alarak tanklara ve alçakların üzerilerine yönelttiği silahlara kafa tuttu. Aziz milletimiz o hain ve alçaklara geçit vermedi. 16 Temmuz da daha güçlü bir Türkiye sabahına uyanmamızı sağlayan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize ve aziz Türk halkına minnetlerimizi sunuyoruz. O hain gecede korkusuzca ülkemizin geleceği için milletimiz ile bir ve beraber olarak mücadele veren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.