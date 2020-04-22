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Başkan Kılıç’tan sağlıkçılara teşekkür

SAMSUN HABERLERİ  | 22.04.2020 17:42 | Son Güncelleme

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, sağlıkçılar ile bir araya gelerek, "Bu sağlık ordumuzun Terme’deki temsilcileri de canhıraş bir şekilde çalışıyorlar.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, sağlıkçılar ile bir araya gelerek, "Bu sağlık ordumuzun Terme’deki temsilcileri de canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Sağlık ordumuz bu olağanüstü süreçte gerçekten bir kere daha kendini ispat etti" dedi.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberindekiler korona virüs nedeniyle gece gündüz demeden insanların sağlığı için fedakarca çalışan sağlık personellerine teşekkür etmek için Terme Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyarete ayrıca Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Doğan ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Eren Dede katıldı.
Açıklamalarda bulunan Kaymakam Zadeleroğlu sağlıkçıların özel bir görev ifa ettiklerini belirterek, "Ülkemiz ve dünya genelinde etkisini gösteren salgın hastalığından dolayı ilçemizde görev yapan sağlık personellerimize moral vermek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Onlara teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi ilettik. Hakikaten bu süreçte özel bir görev ifa ediyorlar” diye konuştu.

"Göğsümüzü kabartıyorlar"
Korona virüs salgını ile mücadelede mesai kavramı gözetmeden fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ettiğini ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Elhamdülillah Türkiye’de çok kıymetli ve kaliteli bir sağlık ordusuna sahibiz. Bu sağlık ordumuzun Terme’deki temsilcileri de canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Bugünkü ziyaretimizin sebebi onların bu çalışmalarının farkında olduğumuzu hissettirip, kolaylıklar dilemektir. Biliyorum ki çoğu evlerine gitmiyor, kendilerine hastalık bulaşma riskine rağmen, burada güzel bir şekilde gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Allah öncelikle onların sağlıklı olmasını nasip ederek kendilerine kolaylık versin. Ülkemizin güvenliği noktasında nasıl askerimiz kendine düşeni yapıyor, bizim her zaman göğsümüzü kabartıyorsa; sağlık ordumuzda bu olağanüstü süreçte gerçekten bir kere daha kendini ispat etti. Tüm Türkiye ve Terme halkı adına tüm sağlık personelimize şükranlarımızı iletiyorum" şeklinde konuştu.

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