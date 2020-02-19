Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye çalışanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesinde çalışan personelle bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın son adresi Adıyaman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü oldu.

Karapınar Mahallesi Petrol Caddesinde bulunan destek hizmetleri müdürlüğüne yaptığı ziyarette personelle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, çalışanlarla çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Bakan Kılınç, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edip, başarılar diledi.

