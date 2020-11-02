Başkan Kılınç, esnafla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek sıkıntı, talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta halkla bir araya gelip yakından ilgilenen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, esnafları gezerek uzun uzun sohbet etti. Şehrin en işlek noktalarından olan Harıkçı Caddesi ve Hocaömer Mahallesindeki esnafların dükkanına tek tek girerek hem onların, hem de vatandaşın görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Kılınç, sosyal mesafe kurallarına uyarak belediye tarafından hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Kılınç’ın halkla iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise hizmetlerle ilgili görüşlerini ileterek, ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

