YURTHABER
  4. Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etme fırsatı bulan Belediye Başkanı Kılınç, mahallenin genel durumu ile sorun ve ihtiyaçları hakkında mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Adıyaman Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Erdem’in de hazır bulunduğu mahalle ziyaretinde görüş ve önerilerini Başkan Kılınç’a iletme fırsatı bulan mahalle sakinleri, her zaman yanlarında gördükleri Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.
Bakan Kılınç ise mahalle sakinlerine yönelik yaptığı konuşmada, ortak akılla Adıyaman’ı yönetmeye devam edeceklerini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Başkan Kılınç, fen işleri müdürlüğü personeliyle bir araya geldiBaşkan Kılınç, fen işleri müdürlüğü personeliyle bir araya geldi
Şahin, merkez ilçe başkanlığına adayŞahin, merkez ilçe başkanlığına aday
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor

Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor

Selçuklu Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’nden tam not aldı

Selçuklu Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’nden tam not aldı

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:32
Öğle
12:43
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:02

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Ankara Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Girne Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Üvey kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Üvey kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.