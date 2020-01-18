Başkan Kılınç, TRT Genel Müdürü Eren’den tanıtım desteği istedi

Binlerce yıllık bir medeniyete ev sahipliği yapan ve sınırları içerisinde yüzlerce tarihi ve turistik değeri barındıran Adıyaman’ın tanıtılması için Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk desteği TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’den istedi.

UNESCO tarafından Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı başta olmak üzere yüzlence tarihi ve turistik değeri sınırları içerisinde barındıran Adıyaman’ın tüm dünya tarafından tanınması için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk desteği TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’den istedi. Genel Müdür Eren’i ziyaret eden Başkan Kılınç, son yıllarda oldukça kaliteli yayınlara imza atan TRT’nin bazı projelerinde Adıyaman’ın tanıtımına yer vermesini istedi.

Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak yapılacak olan çalışmalara destek veremeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaret sonunda konuşan Başkan Kılınç, “Kadim bir bölgede yer alan Adıyaman’ımız, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir kenttir. Sınırları içerisinde Nemrut Dağı başta olmak üzere Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve daha birçok önemli tarihi yapıyı barındıran kentimiz, aynı zamanda bir inanç merkezi konumundadır. Özellikle sahabe efendilerimizden olan Safvan Bin Muattal Hazretlerinin kabri ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır. Gerek tarihi yerlerimizin, gerek inanç merkezlerimizin, gerekse kültürümüzün tüm dünya tarafından tanınması için TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren’den dizi ve belgesel programları anlamında destekler istedik. Kendilerine sıcak ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

