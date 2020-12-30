YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Kılınç’tan yeni yıl mesajı

Başkan Kılınç’tan yeni yıl mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.12.2020 16:02 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2021 yılının tüm insanlık için daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesi dileğinde bulundu.Başkan Kılınç, mesajında 2020 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirterek, 2020 yılında belirlenen yatırım bütçesinin yüzde 68 oranında gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Kılınç’tan yeni yıl mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2021 yılının tüm insanlık için daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesi dileğinde bulundu.
Başkan Kılınç, mesajında 2020 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirterek, 2020 yılında belirlenen yatırım bütçesinin yüzde 68 oranında gerçekleştirildiğini söyledi. 2020 yılı bütçesinin 315 milyon TL olduğunu ve bunun 56 milyon 430 bin TL’sinin yatırım bütçesi olarak belirlendiğini belirten Başkan Kılınç, pandemi dönemine rağmen elde edilen yüzde 68’lik gerçekleşme başarısından dolayı büyük bir gayret ortaya koyan personelini kutlayarak 2020 yılında yapmış oldukları yatırımlardan bahsetti. Başkan Kılınç, “2020 yılında hayatı altüst eden korona virüsten dolayı yeni yıl için rabbimizden ilk isteğimiz sağlıktır. Bunun yanında ülkemiz ve tüm dünya için barışın, sevginin ve hoşgörünün egemen olması, insanlarımızın refah içerisinde yaşamasıdır. Bu dileklerle bir kez daha 2021 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:34
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Özçelik Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çare Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.