YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Başkan Kocaispir: "Hizmet çıtamızı daha yukarı taşıyacağız"

Başkan Kocaispir: "Hizmet çıtamızı daha yukarı taşıyacağız"

25.01.2021 12:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Kocaispir, “Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarı taşıyacağız. Kırsal mahallelerimize sağladığımız hizmetler artarak devam edecek.” dedi.
Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Denizkuyusu, Yerdelen, Irmakbaşı, Karaahmetli, Aydıncık, Gümüşyazı ve Taşcı mahallelerini ziyaret eden Başkan Kocaispir, yapılacak çalışmaları yerinde planladı, mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunarak talep ve önerileri ilk ağızdan dinledi.
Gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, “Bizi, örnek bir misafirperverlikle ağırlayan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için bu yola çıktık. Günü kurtaracak siyaset yapmadık, yapmayacağız. Söz verdiğimiz her işi yapıyoruz, tutamayacağımız sözler de asla vermiyoruz. Her zaman uzun vadeli planlamalarla milletimize en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Kullandığımız kaynak, milletimizin kaynağıdır. Bu kaynağı en iyi şekilde milletimiz için kullanmayı sürdüreceğiz. Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarıya taşıyacağız. Kırsal bölgelerdeki mahallelerimize sağladığımız hizmetler artarak devam edecek” şeklinde konuştu.
Ziyaretten ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, her zaman Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in destekçisi olacaklarını ifade ettiler.
Yapılan hizmetlerden övgüyle bahseden mahalle sakinleri, Başkan Kocaispir’in, her taleplerini yerine getirdiğini kaydettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
1/

Adana Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
Şakirpaşa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Adana Kebabına dünya lezzet ödülü

Adana Kebabına dünya lezzet ödülü

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 şüpheli tutuklandı

Adana'da çocuğa uyuşturucu aldırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da çocuğa uyuşturucu aldırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da çantadan telefon çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Adana'da çantadan telefon çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

İbrahim Zaman: "Allah herkese fotoğraf çektirsin"

İbrahim Zaman: "Allah herkese fotoğraf çektirsin"

Adana'da kestiği ağaç üzerine düşen kişi öldü

Adana'da kestiği ağaç üzerine düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.