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Başkan Kocaman sokak hayvanlarını elleriyle besledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.04.2020 13:07 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Covid-19 önlemleri kapsamında sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçlarının belediye ekipleri tarafından yerine getirildiğini söyleyerek, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Covid-19 önlemleri kapsamında sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçlarının belediye ekipleri tarafından yerine getirildiğini söyleyerek, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.
Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler Kartepe’de titizlikle uygulanırken, sokak hayvanlarının ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından düzenli olarak karşılanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında titizlikle çalışıldığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sokaklardaki minik dostlarımızın bize her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu şu zamanda onları düzenli olarak ziyaret etmeye devam ediyoruz. Önce karınlarını doyuruyoruz sonrada tabi ki seviyoruz. Kartepemiz’de bizim için her can kıymetli, her can özel... Bu zor günlerde can dostlarımız sokak hayvanlarımızın su ve mama ihtiyaçlarını çalışma arkadaşlarımız karşılamaya devam ediyor” dedi.
Çalışmalar kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde dezenfekte işlemlerini kuyu sularını kullanarak sürdürüyor. Ekipler çalışmalarda mahalle, cadde ve sokakları, toplu taşıma araçlarını, konutları, iş yerlerini, polis noktalarını, taksileri, cami çevrelerini, sağlık ocaklarını, fabrikalarda rutin olarak dezenfekte ediyor.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkmayan Kartepeli minikler, yaptıkları resimler ile “Evde kal” çağrısında bulunarak büyüklerine seslendi. Evlerinde yaptıkları resimleri camlara asan minikler büyüklerine örnek oluyor.

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