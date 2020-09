Başkan Köse, Alevi-Bektaşi kanaat önderleriyle biraraya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Alevi-Bektaşi kanaat önderleriyle biraraya geldi.

Mamak Belediyesi Gönül Sofrası’nda gerçekleşen yemekli buluşmada dayanışmanın önemine vurgu yapılarak, birlik ve beraberlik mesajı verildi. Mamak Belediyesi ve Başkan Murat Köse’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan buluşmada konuşan Başkan Köse, “Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz. Biz birlikte güzeliz. Her vesileyle kardeşliğimizi güçlendirelim. Hep yan yana, can cana, cemal cemale olalım” dedi.

Mamak’ın farklı inanç ve kültürlerin birbirine sevgi ve saygı göstererek iç içe yaşadığı örnek bir ilçe olduğunu belirten Köse, “Muharrem ayı dolayısıyla canlarla bir araya geldik, bir ve beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem ayının birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Muharrem ayı, hikmetli ve ibretli bir aydır. Hikmetli bir aydır; insanlık tarihinde ve İslam tarihinde çok önemli olayların vuku bulduğu bir aydır. Bununla birlikte Ramazan ayının orucunun dışında Peygamberimizin oruç ibadetini önemsediği bir aydır. İbretli bir aydır; Sevgili Peygamberimizden sonra onun ciğerparesi, onun bize emanet ettiği, miras bıraktığı Ehl-i Beyt’inden başta torunu Hz. Hüseyin Efendimiz; ‘Cennet çiçeklerinden benim reyhanım’ diye tarif ettiği Hz. Hüseyin Efendimizin ve 70’in üzerinde bir Ehl-i Beyt’in şehit edildiği Kerbela olayının vuku bulduğu bir aydır. Hazreti Hüseyin Efendimizi, Kerbela şehitlerini ve bugüne kadar hak, hakikat, adalet, ahlak, erdem ve fazilet için izzet ve şeref için can veren bütün şühedayı rahmet, minnet, şükran, saygı ve tazim ile yad ediyorum. Bu topraklar, bu coğrafya, sevgi ve hoşgörü medeniyetinin, birlikte yaşama kültürünün doğduğu, yeşerdiği ve dünyaya örnek teşkil ettiği topraklardır. Dünyanın buradaki kültüre ve hoşgörüye çok ihtiyacı var. Allah bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten ve güzellikten ayırmasın” diye konuştu.