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Başkan Köse esnafa maske dağıttı

ANKARA HABERLERİ  | 23.05.2020 13:02 | Son Güncelleme

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak esnafını dolaşarak maske dağıttı.Korona virüs önlemlerini her geçen gün arttıran Mamak Belediyesi, esnafa da destek olmayı sürdürüyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak esnafını dolaşarak maske dağıttı.
Korona virüs önlemlerini her geçen gün arttıran Mamak Belediyesi, esnafa da destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede bulunan pazarcı esnafı, berber ve kuaförlere Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından üretilen siperlikleri dağıttı. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunarak, esnafın Ramazan Bayramını da tebrik etti.
Bayram öncesinde pazarlarda bir taraftan denetim bir taraftan da maske ihtiyacı olan vatandaşlara maske dağıtımı yaptıklarını belirten Başkan Köse, "Maskelerimizi kendi aile merkezlerimizde üretiyoruz. 2 tane atölye kurduk. Bugüne kadar 600 bini geçtik. Mamak’ta hemen hemen her sokak ve caddede maskelerimizi dağıttık. Sağlıklı bir şekilde sürecin yönetilmesi konusunda halkımıza destek verdik Bugün pazarda hem kendi ürettiğimiz maskelerimizi hem de Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün özel olarak ürettiği siperlikleri dağıttık. Süreç çok zor bir süreç. Fakat hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığı’mız önemli tedbirler aldı. Süreç yavaşlamaya başladı. Tedbirlerimizi almaya dikkat edip mesafemizi korumayı sürdüreceğiz. Belediye olarak dezenfekte çalışmalarına yoğun olarak devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu hastalıktan kurtulmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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