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Başkan Köse haftaya esnaf duası ile başlamaya devam ediyor

25.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse haftanın ilk iş gününde sanayi esnafıyla dua ederek haftaya başladı.Elif Köse’ye, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Belediye Meclis Üyesi Kemal Akgül, Esnaf Odası Başkanı Muhammer Dumaner ve belediye birim müdürleri eşlik etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse haftanın ilk iş gününde sanayi esnafıyla dua ederek haftaya başladı.
Elif Köse’ye, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Belediye Meclis Üyesi Kemal Akgül, Esnaf Odası Başkanı Muhammer Dumaner ve belediye birim müdürleri eşlik etti. Dua sonrası sanayi esnafına, Safranbolu Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezinde hazırlanan çorba ikram edildi.
Yoğun iş temposunda fırsat buldukça haftanın ilk iş gününde sanayi esnafıyla buluşan başkan Köse, tüm esnafa hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulundu. Pandeminin esnafa zor bir yıl yaşattığını ekonomik açıdan en çok etkilenen kesim olduğunu ifade eden başkan Köse, “Yeni yılın ilk aylarında kent genelindeki esnafımıza moral ziyaretlerinde bulunuyoruz. Belediye imkanları dahilinde esnafımıza destek olmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle bu dönemde ekonomik zorluk yaşayan esnaflarımıza destek olmak için yerel esnaftan alışveriş yapmanın çok önemli olduğunu, bu nedenle internet alışverişlerine bir süre ara vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Tüm hemşerilerimi bu dönemde yerel esnafımıza destek olmaya davet ediyorum’’ dedi.

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