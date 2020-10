Başkan Köse halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor

Safranbolu Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında her hafta düzenli olarak yapılan Halk Günü Toplantılarına devam ediyor.

Her hafta Perşembe günleri belediye toplantı salonunda Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sorunları ve talepleri dinleniyor.

Halk Günü Toplantılarında, vatandaştan aldığı talebi ilgili birimlere iletilmesi ve hızlı bir şekilde çözülmesi için notlar alan Başkan Köse, vatandaşla çözüm yollarını beraber üretmek amacıyla başlatılan toplantılarda bugüne kadar yüzlerce talep ve isteğin çözüldüğünü kaydetti.

Bir yılı aşkın bir süredir toplantılara devam ettiklerini ve aldıkları olumlu geri dönüşlerden mutlu olduklarını ifade eden başkan Köse, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen projelerin daha verimli sonuçlar verdiğini belirtti.

Safranbolu’nun ve Safranbolu halkının her daim hizmetin en iyisine, en güzeline layık olduğunun farkında olarak her zaman aynı azim ve şevkle çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Başkan Köse, “Toplantılarda yaptığımız işlerin hangi düzeyde amacına uygun yaptığımız ve gerçekten hedeflediğimiz neticeyi alıp alamadığımız konusunda doğrudan o hizmetten faydalanan muhataplarımızla bilgi almamız sağlanıyor. Dolayısıyla yürüttüğümüz hizmetlerde nerelerde aksaklık olduğunu bire bir gözlemleme, tespit etme ve gerektiğinde de düzeltme şansımız oluyor. Ayrıca, toplantılar bizlere gelebilecek yanlış ve eksik bilgileri daha doğru bir biçimde fark etmemizi sağlıyor” dedi.