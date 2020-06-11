YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Başkan Koyuncu’ya yeni hizmet binası için ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Başkan Koyuncu’ya yeni hizmet binası için ‘hayırlı olsun’ ziyareti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük ve Yönetim Kurulu üyeleri, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’yu ziyaret eden yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundular.Emirdağ’a modern bir belediye hizmet binasını kavuşturan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Koyuncu’ya yeni hizmet binası için ‘hayırlı olsun’ ziyareti

AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük ve Yönetim Kurulu üyeleri, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’yu ziyaret eden yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundular.
Emirdağ’a modern bir belediye hizmet binasını kavuşturan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Başkan Koyuncu’yu ilk olarak Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, komiser yardımcıları; Mustafa Toygar Özel ve Recep Çağatay Ceylan ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük ve Yönetim Kurulu üyeleri, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’yu yeni hizmet binasında ziyaret ettiler. Başkan Koyuncu, misafirleriyle bir süre makam odasında görüştükten sonra yeni hizmet binasının birimlerini gezdiler.
Yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük, “İlçemize böyle güzel bir belediye binası kazandırdığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah bu belediye hizmet binasında ilçemiz için nice güzel işler yapmayı nasip etsin. Gerçekten Emirdağ’ımıza yakışan güzel ve modern bir belediye hizmet binası kazandırılmış oldu. Bu vesile ile yeni belediye hizmet binasının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Koyuncu’ya yeni hizmet binası için ‘hayırlı olsun’ ziyareti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Op. Dr. Ahmet Dilber: “Kadınların yüzde 80’i göğüs estetiğinden şikayetçi”

Op. Dr. Ahmet Dilber: “Kadınların yüzde 80’i göğüs estetiğinden şikayetçi”

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:25
Öğle
13:03
İkindi
16:57
Akşam
20:30
Yatsı
22:12

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Aktan Eczanesi
Merkez
Begüm Eczanesi
Merkez
Sezgın Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Tahmısoglu Eczanesi
Bolvadin
Özdemır Eczanesi
Dinar
Karaca Eczanesi
Emirdag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İscehisar’dan dünyaya ihraç ediliyor

İscehisar’dan dünyaya ihraç ediliyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.