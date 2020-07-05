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Başkan Kurt Eğitim-İş’i ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.07.2020 16:34 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Eskişehir Şubesi’ni ziyaret etti.Eğitim İş Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Fatma Eryılmaz, Mali Sekreter Müslüm Mant ile sendika üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kurt’a CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ve CHP PM Üyesi Prof.

Başkan Kurt Eğitim-İş’i ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Eskişehir Şubesi’ni ziyaret etti.
Eğitim İş Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Fatma Eryılmaz, Mali Sekreter Müslüm Mant ile sendika üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kurt’a CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ve CHP PM Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer de eşlik etti. Ziyaret sırasında eğitim politikalarından güncel siyasete birçok konuda sohbet edildi. Kıdem tazminatlarının fona devredilmesi ile ilgili sendikalara çok iş düştüğünü belirten Başkan Kurt, kıdem tazminatlarının fona devredilerek gasp edilmemesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitime de değinen Başkan Kurt, bu süreçte de hem eğitim emekçilerinin hem de öğrencilerin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını söyledi. Bozuk olan eğitim sisteminin bir an önce düzeltilmesi gerektiğini de kaydeden Başkan Kurt, “Zaman kaybetmeden bilimsel, laik, demokratik eğitime geçilmeli. Bu çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Odunpazarı Belediyesi olarak bizler de bu konuda eğitim emekçilerine ve öğrencilere her türlü desteği sunmaya hazırız” dedi.
Başkan Kurt’un ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Eğitim İş Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Fatma Eryılmaz, “Odunpazarı Belediyesi LGS ve LYS için okul önlerinde stant açtı. Bu öğrenci ve velilerimiz çok mutlu etti. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt’a hem eğitime verdiği destek hem de sınav dönemlerinde okul önlerinde stant açarak öğrenci ve velilerimize verdiği destek için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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