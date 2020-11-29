Başkan Kurt ilçe belediyelerini ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Beylikova, Mihalıççık ve Alpu belediyelerini ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ilçe belediyelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Kurt’un ilk adresi Beylikova Belediyesi oldu. Burada Belediye Başkanı Özkan Alp ile bir araya gelen Başkan Kurt, geçtiğimiz haftalarda ablası Saâdet Kılıç’ı kaybeden Alp’e başsağlığı dileklerini iletti.

“Önemli olan hemşehrilerimize hak ettikleri kaliteli hizmeti ulaştırmak”

Başkan Kurt, daha sonra Beylikova’dan Mihalıççık’a geçti. Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum’u makamında ziyaret eden Başkan Kurt, Çorum’a çalışmalarında başarılar diledi. Belediyeler arası dayanışmanın önemine dikkat çeken Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin tüm ilçe belediyelerin yanında olduğunu kaydetti. Kazım Kurt, “Önemli olan hemşehrilerimize hak ettikleri kaliteli hizmeti ulaştırmak. Bu nedenle de belediyeler arası iletişim ve dayanışma çok önemli. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak ilçe belediyeler ile dayanışma içinde olmaya hazırız” dedi.