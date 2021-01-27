Başkan Kurt’dan esnafa destek

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir sosyal belediyecilik çalışmasına daha imzasını atarak Covid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle aylardır işyerlerini açamayan, bu nedenle de tükenmek üzere olan esnafa çeşitli destekler sağladı.

Esnaf ve meslek odaları ile bir araya gelen Başkan Kurt, ihtiyaç sahibi esnafa Halk Kart vererek, Odunpazarı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği Halk Market’ten esnafın da faydalanmasını sağlayacak.

Daha önce birçok kez esnaflarla buluşan; esnaf ve meslek odaları ile toplantı yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Covid-19 salgını nedeniyle aylardır işyerlerini açamayan, bu nedenle de tükenmek üzere olan esnaf için harekete geçti. Meslek ve esnaf odalarının başkanları ile bir araya gelen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Odunpazarı esnafına destek olacaklarını açıkladı. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya; Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek, Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Ferda Kaya ile Müzisyenler ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Mustafa Demir katıldı.

“Esnafa halk market desteği”

Koronavirüs salgını nedeniyle kepenk açamayan esnafın yaşadığı sorunları bildiklerini belirten

Başkan Kurt, esnafa destek olmak ve onların yalnız olmadığını göstermek için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği Halk Market’ten, bundan sonra Odunpazarı esnafının da faydalanacağını söyledi. Esnafa Halk Market’ten faydalanabilmesi için Halk Kart vereceklerini belirten Başkan Kurt, bu noktada esnaf ve meslek odalarından destek istedi. Pandemi döneminde yaklaşık 10 bin aileye sıcak yemek ve erzak desteği sağladıklarını dile getiren Başkan Kurt, “Esnafımızın da yanında olalım istedik. Esnafımıza, Halk Kart vererek destek olacağız. Bize listeleri verin, biz de hazırlığımızı yapalım. Önümüzdeki haftadan itibaren de esnafımız Halk Market’ten faydalansın” dedi. Halk Market’teki ürünlerin de Odunpazarı esnafından alındığına dikkat çeken Başkan Kurt, ürün alırken de dolaylı olarak esnafa destek olduklarının altını çizdi.

Esnaf ve meslek odaları, ihtiyaç sahibi esnaflarla ilgili Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne liste verecek, listede adı olan esnafın adına ‘Halk Kart’ çıkartılacak. Esnaf, adına düzenlenen Halk Kartı’nı, Halk Market’ten alacak. Halk Kart’ını alan esnaf, her ay Halk Market’ten alışveriş yapabilecek.

“Esnafımız hatırlandığını, yalnız olmadığını bilecek”

Odunpazarı Belediyesi’ne esnafı yalnız bırakmadığı için teşekkür eden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, verilecek olan bu Halk Kart’lar ile zor durumda olan esnafın rahat bir nefes alacağını belirtti.

Odunpazarı Belediyesi’nin bu desteğinin çok anlamlı olduğuna dikkat çeken Kantin İşletmeleri Esnaf Derneği Başkanı Ferda Kaya, “11 aydır çalışmıyoruz, ilk kapanan esnaf biz olduk. 11 ayda 11 iş günü çalıştık. Sabah 9 ile 12.30 arası sınırlı sayıda öğrenciye çalışabildik. Zor günler geçiriyoruz. Arkadaşlarımız verdiğiniz desteğe çok sevinecek. Bu zor günde, sizin bize destek vermeniz bizi onurlandırdı. Biz bu yardımlarınızı emanet olarak kabul ediyoruz. İşlerimiz yoluna girdiğinde biz de Halk Market’e katkıda bulunuruz. Yaptığınız yardımlar bizi çok mutlu etti. Hatırlanmış olduk. Teşekkür ederiz.”

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