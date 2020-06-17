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Başkan Kuş kırsalda süren parke taşı çalışmalarını inceledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde sürdürülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde hummalı bir şekilde sürdürülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kuş kırsalda süren parke taşı çalışmalarını inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde sürdürülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde hummalı bir şekilde sürdürülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Yardımcı Mahallesi’nde sona eren kilitli parke taşı döşeme çalışmalarından sonra soluğu Atlıkonak kırsal mahallesinde alan ekipler, vatandaşların yol mağduriyetini gideriyor.
Vatandaşlara hizmet etmek her zaman sahada olduklarını belirten Kuş,” Eyyübiye Belediyesi olarak gerek merkezde gerek kırsalda çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Şuanda kırsal mahallemiz olan Atlıkonak Mahallemizdeyiz. Muhtarımız ile birlikte kilitli parke taşı çalışmalarını birlikte yerinde denetledik. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını da dinledik. İnşallah kısa bir zaman zarfı içerisinde Atlıkonak mahallemizde çalışmalarımızı bitireceğiz ve vatandaşımızın huzurlu yaşaması için, sağlıklı yaşaması için, hizmetlerimizi bitirmiş olup kendilerine sunmuş olacağız. Tabi kırsalda sadece parke taşı çalışmaları ile yetinmiyoruz. Şuanda kurmuş olduğumuz 5 şantiye ile 5 ayrı bölgede, Eyyübiyeli kardeşlerimizin hizmetkarlığına devam ediyoruz. Hedefimiz inşallah bu yıl sonuna kadar kırsaldaki mahallelerimizin köy içindeki sorunları gidermiş olmak” ifadelerini kullandı.

Başkan Kuş kırsalda süren parke taşı çalışmalarını inceledi

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