Başkan Kuş yeni park alanını inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede yapımına başlanılacak olan parkın alanında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Mahallesi’nde yapımına başlanılacak olan yeşil alanda incelemelerde bulunan Kuş, vatandaşların taleplerini için de gerekli birimlere talimat verdi.

Park alanın inceleyen Kuş,” 15 Temmuz Mahallemizdeyiz. Önceki mahalle ziyaretimizde arkamızdaki bulunan alan içler acısıydı. Muhtarımız ile incelemelerde bulunduk ve birim müdürlerimize talimatımızı verdik ve çalışmalarını başlattılar. İnşallah baharın gelişi ile bu alan çimlendirilecek ve kamelyalar konulacak. Buradaki vatandaşlarımızın sosyal alan noktasında yasadığı sıkıntıyı da çözmüş olacağız. Sadece bu alan değil, bunun 2. Etap çalışmalarına da başlayacağız. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla yeşil alanı fazla olan bir sosyal alan da mahallemize kazandırılmış olacak. Yine Akabe, Akşemsettin ve 15 Temmuz mahallelerimizde çok ciddi sıkıntılarımız var. Bunlar taziye evi, Kapalı semt pazarı ve park sıkıntıları. Süreç içinde bu sıkıntıları da gidereceğiz. Bu talepler de tek tek yerine gelmiş olacak. Muhtarlarımız ile birlikte mahallelerimizi kalkındırmış olacağız” diye konuştu.



