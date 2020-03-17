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Başkan Kuş’tan 18 mart mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.03.2020 18:30 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ‘18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105’inci yıl dönümü ve şehitleri anma günü münasebetiyle bir mesajı yayımladı.

Başkan Kuş’tan 18 mart mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ‘18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105’inci yıl dönümü ve şehitleri anma günü münasebetiyle bir mesajı yayımladı. Başkan Kuş’un mesajında, "Kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizdeki önemli destanlardan biridir 18 Mart günü. Tarihimize damga vurmuş ve bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadele ile eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Canlarını feda etme uğruna, geri dönmeyi bile düşünmeden kanlarının son damlasına kadar kahramanca mücadele eden ecdadımızın sayesinde bugün bu topraklarda hür bir şekilde yaşamlarımızı devam ettiriyoruz. Bizler de ecdadımızın göğsünü siper ederek kazandığı ve bize emanet ettiği bu topraklarda onların bizlere öğrettiği şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale zaferinin 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna şehadet şerbetini içmiş şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.

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