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Başkan Mahsum Altunkaya’dan 15 Temmuz Mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.Mesajında, gücünü milletten almayan hiçbir oluşumun meşru olmadığı gibi amacına da ulaşmasının mümkün olmayacağını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, “15 Temmuz 2016’da, millet iradesini yok saymak isteyen bir grup, haince ve alçakça bir planla darbe girişiminde bulunmuştur.

Başkan Mahsum Altunkaya’dan 15 Temmuz Mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Mesajında, gücünü milletten almayan hiçbir oluşumun meşru olmadığı gibi amacına da ulaşmasının mümkün olmayacağını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, “15 Temmuz 2016’da, millet iradesini yok saymak isteyen bir grup, haince ve alçakça bir planla darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak milletimizin canı pahasına darbeye geçit vermemesi üzerine hainler alçakça emellerine ulaşamadan püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde darbe gecesi meydanlara inen milletimizin tanklara, toplara ve güçlü silahlara karşı canını siper ederek darbecileri bozguna uğrattığı bu kahramanlık destanı dünyada ender rastlanılacak bir durumdur. Bu başarı, bu gurur hepimiz için övünç kaynağıdır. 15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen hainleri bir kez daha lanetliyor, o gece sokaklara çıkarak canı pahasına darbecilere karşı duran milletimizin tüm fertlerini de kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
Hain darbe girişimi ile dünyada sözü dinlenen, her konuda fikri sorulan, adeta dünya siyasetine yön veren güçlü bir Türkiye’ye engel olunmak istendiğini vurgulayan Mahsum Altunkaya, "Çünkü, bu bölgede Türkiye gibi güçlü bir devlet, bazılarının hain çıkarları için en büyük engeldir. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak, daha güçlü bir Türkiye için, daha aydınlık yarınlar için birlik ve beraberliğimizi koruyarak, daha fazla çalışacağız, üreteceğiz ve ihracat yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz’un dördüncü yıl dönümünde, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
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