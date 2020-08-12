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Başkan, Mauricio Lemos’un Fenerbahçe transferini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin 1 numaralı stoper hedefi olarak ortaya çıkan Mauricio Lemos'un transferini Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso açıkladı. Ramirez Alonso, "Prensipte kulüpler arasında anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.

Başkan, Mauricio Lemos’un Fenerbahçe transferini açıkladı

İspanya’nın Las Palmas kulübünün başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe’nin yeni transferini doğruladı!

Fenerbahçe-Mauricio Lemos flörtünün sorulması üzerine cevap veren başkan Alonso, “Prensipte kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Artık gerekli adımlar atıldıktan sonra anlaşma imzalanır. Umarım Cuma gününe kadar bu işi noktalarız” şeklinde konuştu.

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MAURICIO LEMOS KİMDİR?

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da doğan Mauricio Lemos futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Rubin Kazan'a transfer olan Mauricio Lemos buradan Las Palmas'a geçti. Daha sonra yarım sezon Sassuolo'da kiralık oynayan Mauricio Lemos, Las Palmas'a geri döndü. 1.87 cm boyundaki oyuncu stoper olarak görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mauricio Lemos 2 kere Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Lemos'un sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

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