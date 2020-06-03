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Başkan Mustafa Demir: “Esnaf mağdur olmayacak”

SAMSUN HABERLERİ  | 03.06.2020 15:44 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi esnafıyla bugün bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi esnafıyla bugün bir araya geldi. Sanayinin Toybelen bölgesine taşınmasıyla ilgili çalışmalara değinen Başkan Demir, 2022 yılının sonunda tüm esnafların kendi dükkanlarına geçeceğini, kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirtti.
Gülsan Sanayi Sitesi’nin taşınmasıyla ilgili gelişmeleri bölgedeki esnafla paylaşarak sorunlarını dinleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sanayi sitesinin taşınacağı Toybelen mevkisinde 800 dönümlük alanda altyapısı, ticari ve sosyal alanları, camisi ile eksiksiz bir projenin hazırlandığını vurguladı.

2022’nin sonu tamam
Gülsan sanayi esnafının 2022 yılının sonunda kendi dükkanlarında olacağının altını çizen Başkan Demir, "2022 yılının sonunda mülkiyet sahipleri de kiracı olanlar da yeni yerde hak sahibi olacak. Ödeme kolaylığı sağlanarak ihtiyacına göre tüm esnafımız talep ettiği kadar dükkan alabilecek. Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Şunu açık söylüyorum. Orada gerçekten çok rahat edeceksiniz. Ne otopark sorunu olacak ne yağmur çamur problemi. Türkiye’nin en iyi sanayi sitelerinden birini Samsun’umuza kazandıracağız. İhalesi yapıldığı zaman da yine sizler ile bir araya gelip istişare edeceğiz. Gülsan Sanayi Sitesi taşındıktan sonra da bu alanı Samsun’umuza rekreasyon alanı olarak kazandıracağız. Bu proje ile yıllardır süre gelen soruna inşallah neşter vurmuş olacağız. Bir yılda bu aşamaya getirdik, nihayete de erdireceğiz" dedi.

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