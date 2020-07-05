Başkan Mustafa Demir içini döktü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Asarcık ilçesinde vatandaşlara içini dökerek, “Benden daha fazla Asarcık’a, Kavak’a, Alaçam’a, Vezirköprü’ye hizmeti geçen çıksın. Derhal görevi teslim etmezsem namerdim. Hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün önce daire başkanları ile bir toplantı yaptı. Kentte yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili daire başkanlarından brifing alan Başkan Demir, daha sonra beraberinde Başkanvekili Nihat Soğuk, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş ile birlikte Asarcık ilçesine geçti.

Burada İlçe Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile Koşaca ve Eynelli Mahallelerinde yapılan bin 150 metre, Esentepe’de bin 800 metre ve Edilli’de 700 metrelik sathi kaplama çalışmalarını inceleyerek kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 4 yıl içinde tüm alt yapıyı tamamlayacaklarını dile getirdi. 2024’te büyük şehirlerde kırsalda alt yapısını tamamlayan ilk il olacaklarını iddia eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şu an Asarcık’tayız. Başkanımız Şerif bey burada. Ayrımız gayrımız yok. Ne diyorduk; bizim sorumluluğumuzda siyaseten Samsun’da kavga, çekişme olmayacak. Aklı, fikri hizmette olanın kavgaya vakti olur mu? Bu milletin hakkına, hukukuna sahip çıkacağız. Milletin maddi imkanlarını kul hakkına girecek bir işe sebebiyet vermeden milletin hizmetine harcadığımızda böyle bereketli oluyor. Samsun’la ilgili şu kadar borcumuz falan var, evet anladık. Türkiye’de proje finansmanı noktasında Ankara’dan isteyip de alamadığımız hiçbir şey olmadı. İlçe belediye başkanlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla, muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle Samsun’a hizmet etmeye devam ediyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Hepimiz insanız hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz. Belediye gömleği giyen her arkadaşım vatandaşımıza saygılı olmak zorundadır” diye konuştu.