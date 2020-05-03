Başkan Mustafa Demir: “Salgınla mücadeleye devam”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsü salgını ile mücadeleyi tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, “Bu süre içerisinde her kesimden vatandaşa el uzattık. Hiçbir talebi geri çevirmedik” dedi.

Başkan Mustafa Demir, korona virüsü salgını ile toplam 17 ilçede büyük mücadele veriyor. Büyükşehir Belediyesinin imkanları halkın evde kalması için seferber ediliyor. Sokak ve caddeler sık sık dezenfekte edilirken, ihtiyacı olan vatandaşların ise ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor.

Tüm ilçelerde gıda ve maske dağıtımı

Başkan Mustafa Demir, salgına karşı mücadelenin başladığı 2 aylık süre ilgili yaptığı değerlendirmede, “Her kesimden vatandaşın yanında olduk. Virüse karşı el ele verdik. Tüm ilçelerimizde özellikle dezenfekte çalışmasına büyük önem verildi. Zabıta ekiplerimiz market, fırın, pastanelerin yanı sıra temizlik maddeleri satan iş yerlerini de sıkı bir şekilde denetledi. 17 İlçe belediyemize gıda, eldiven, maske ve dezenfektan dağıtımları aksaklık yaşanmadan gerçekleştirildi. Yine 17 ilçemizde, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek yol açma, asfalt, park, yeşil alan yenileme çalışmaları hızlandırdık” diye konuştu.