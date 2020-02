Başkan Mustafa Demir’den önemli açıklamalar

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyenin her ay ortalama 30 milyon TL borç ödediğini, 1 yılda belediye borcunun 360 milyon TL düştüğünü söyledi. Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. 52 gündem, 2 gündem dışı olmak üzere 54 maddenin tamamı oy birliğiyle görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir, belediyenin çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Belediyenin borçlanma konusuna değinen ve SASKİ’nin 2020 yılında yapacağı içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarından da bahseden Başkan Mustafa Demir, “Belediyemiz şu anda çok ciddi reel projeleri devreye alma noktasında çok ciddi yol kat etti. 2020 yılında birçok uygulamayı hayata geçireceğiz. Belediyemizin borç durumunu meclis üyelerimiz biliyor. Meclise gelen borçlanmalar, ‘belediye borçlanıyor’ şeklinde bir algı oluşturmasın. Bir proje hazırlıyorsunuz. Onun finans imkanını hazırlamak, borçlanmak için meclis kararı gerekiyor. Örneğin otoparklarla ilgili kamulaştırma noktasında kaynak gerekiyor. Bu otoparkların uygulama projeleri devam ediyor. Birçok ilçemizde de otopark çalışmamız var. Kamulaştırma bedellerini Ankara’dan alma şansınız yok. Bunların finansını hazırlamak durumundayız. SASKİ’nin de Çarşamba ve diğer tüm ilçelerde 170 milyon TL’lik çalışması var. Finans kaynaklarını hazırladık. Bu sene ihaleye çıkıyoruz. Bu çalışmalar içme suyu ve kanalizasyonlarla ilgili olacak” dedi.

“Belediyenin borcu 1 yılda 360 milyon TL azaldı”

Her ay ödenen borçlar sayesinde belediye borcunda büyük bir azalma olduğuna dikkat çeken Mustafa Demir, “Bir kısım borçlanmalarla ilgili kararlar aldık. Bizim göreve geldiğimi 31 Mart’tan bu zamana 250 milyon TL’nin üzerinde borcumuz düştü. Borçlanmalara da bakarsanız hemen hemen o kadar borçlandık. Bir de her ay borç ödemeye devam ediyoruz. Her ay 30 milyon TL’ye yakın gelirlerden borç ödüyoruz. 1 yılda 350-360 milyon TL belediyenin borcu düşüyor. Yatırımda da ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Bizim şu andaki hedefimiz, geçmiş yıllarda yatırımlara ayrılan kaynağı mümkünse 2’ye, 3’e katlamak, bu arada da belediyenin kümülatif alacak-verecek anlık borç dengesini de artırmamaktır. Gelecekte daha da azaltma ve minimize etme planımız ve programımız var” diye konuştu.

“Gülsan’a 400 milyon TL kamulaştırma bedeli gerekiyor”

Gülsan Sanayi Sitesinin Toybelen’e taşınması çalışmasını da değerlendiren Demir, şunları söyledi:

“Şu anda Toybelen ile ilgili uygulama projesi başladı. İhale sürecine esas olacak çok güzel bir proje hazırlıyoruz. Burada bin 800’e yakın bir iş yeri olması planlanıyor. Toybelen arazisi özel mülkiyet. Biz onu kamulaştıracağız. Şu anda yaklaşık 300 milyon TL’nin üzerinde bir kamulaştırma bedeli karşımıza çıkacak. Ondan sonra Gülsan Sanayi Sitesinin mevcut yerini de kamulaştıracağız. Oraya da yaklaşık 400 milyon TL kamulaştırma bedeli gerekiyor. Bunların finansının gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmamız TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da imkanlarını devreye alarak, bu projelerin gerçekleşmesinde Toybelen ile ilgili belediyenin kasasına maliyet binmeyecek. Ama kamulaştırmaya kalktığınızda bunun bir bedeli, başlangıcı var. Daha sonra o paralar nereden tahsil edilecek? Oradaki esnaflarımız, hak sahibi yapıldığında ödemelerinden tahsil edilecek ve yerine gelmiş olacak. Meclise gelen borçlanma kararlarını negatif bir şeymiş gibi aks ettirmek doğru olmaz. Bu ifade edilir ancak hakkaniyetli olmaz.”

Meclisten havale edilen maddeler, salı, çarşamba ve perşembe günü ilgili komisyonlarda görüşülecek. Komisyonlarda görüşülen maddeler, 14 Şubat Cuma günü mecliste karara bağlanacak.